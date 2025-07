NO AL SUPERMERCATO NEL PORTO DI GIULIANOVA: SÌ A UNA VERA VALORIZZAZIONE TURISTICA E MARITTIMA

L’associazione Evoluzione Sostenibile si oppone con fermezza all’ipotesi di costruzione di un supermercato nell’area portuale di Giulianova, sostenendo che l’intervento non risponde ad alcuna reale esigenza dei fruitori del porto e che avrebbe solo finalità commerciali, con numeri di affluenza e fatturato difficilmente sostenibili. Secondo l’associazione, si rischia di snaturare la vocazione turistica e marittima del porto, sottraendo spazio e potenzialità a progetti più utili e coerenti con lo sviluppo dell’area. In alternativa, si propone di puntare su servizi per i diportisti, interventi di messa in sicurezza, spazi di ristorazione e strutture ricettive turistiche, che garantirebbero un vero rilancio dell’area portuale nel rispetto dell’identità del territorio.