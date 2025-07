NIDI DELL'INFANZIA COMUNALI, ECCO LA GRADUATORIA

Sul sito del Comune di Teramo, sia sulla home page all’indirizzo https://www.comune.teramo.it/it , che all’indirizzo https://www.comune.teramo.it/it/topics/istruzione, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai nidi d’infanzia comunali per l’annualità 2025/2026.

Entro il 17 luglio 2025 sarà possibile presentare eventuali osservazioni in forma scritta, indirizzate all’Area Comunità Sostenibili – ufficio Servizi per l’infanzia del Comune di Teramo, che dovranno essere consegnate all’ufficio Protocollo del Comune, in Via della Banca 1, o inoltrate a mezzo pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Successivamente, l’ufficio Servizi per l’infanzia provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, decidendo anche sulle eventuali osservazioni pervenute. Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.