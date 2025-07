MONTORIO/ CIMITERI COMUNALI: REGOLE FINALMENTE CHIARE E AIUTI PER I CITTADINI PIÙ FRAGILI

ISEE fino a € 10.150: servizi cimiteriali gratuiti, ossario al 50%, loculo al 30%, sanatoria loculi scaduti gratuita.

ISEE superiore a € 10.150 e fino a € 25.000: sconti del 50% sui servizi, 30% sull’ossario, 15% sul loculo e sanatoria a € 200.

ISEE oltre € 25.000: tariffe ordinarie, con possibilità di rateizzazione.

La Giunta comunale di Montorio al Vomano ha approvato una delibera che introduce importanti agevolazioni sui servizi cimiteriali per i residenti, basate sull’ISEE familiare.“Dopo anni di abbandono e assenza di controlli – dichiara il Sindaco Fabio Altitonante – questa Amministrazione ha avviato una vera e propria riforma dei servizi cimiteriali, riportando imparzialità, efficienza e rispetto per le famiglie e i loro defunti”.L’obiettivo, infatti, è duplice: da un lato, riportare ordine nella gestione dei cimiteri comunali; dall’altro, offrire sostegno economico concreto alle famiglie in maggiore difficoltà.“Per anni - precisa Altitonante - i cimiteri comunali sono stati di fatto privi di regole: nessun controllo sulle concessioni scadute, nessuna gestione dei servizi, operatori privi di autorizzazioni e nessun incasso per le casse pubbliche. Un vuoto che ha prodotto irregolarità, confusione e anche gravi ingiustizie”.Negli ultimi mesi, l’Amministrazione ha avviato un percorso di riordino completo: verifica delle concessioni, mappatura dei loculi, tariffe trasparenti e utilizzo di una piattaforma digitale per la gestione. A questo si aggiunge ora un provvedimento attento al tema della giustizia sociale.“Non vogliamo chiedere ai cittadini di pagare, all’improvviso, gli effetti di anni di non gestione – prosegue il Sindaco –. Per questo abbiamo introdotto uno sconto fino al 100% per le famiglie con ISEE basso e la possibilità per tutti di pagare a rate fino a 36 mesi. È un provvedimento che unisce responsabilità e giustizia”.Le famiglie residenti a Montorio potranno usufruire delle seguenti riduzioni:“Abbiamo voluto dare un segnale chiaro – conclude Altitonante –: i servizi cimiteriali devono essere dignitosi, regolati e sostenibili per tutti, non un peso insostenibile per chi già vive in condizioni di difficoltà”.Per informazioni, i cittadini si possono rivolgere all’Area Servizi Civici, Anagrafe e Servizi Cimiteriali del Comune.