CONSEGNATI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PLESSO TERAMO 5

Consegnati alle ditte incaricate i lavori per la sistemazione del plesso cosiddetto Teramo 5 ricompreso nel campus della Cona. In questo spazio, prima occupato dall’asilo e dal CAI, la Provincia realizzerà la cucina, la mensa, i servizi, compresi lavanderia e stireria, e aule di studio e riunione per convittori e professori.



Sempre a Teramo 5, questa la novità, verrà realizzata anche un’aula danza di 200 metri quadri per gli studenti del Coreutico. I lavori, da capitolato, dovranno essere terminati entro 60 giorni.



Nel pacchetto anche il completamento della ristrutturazione del tetto del Forti (in parte già sistemato con fondi PNRR e in seguito con la somma urgenza): saranno realizzati gli ultimi 700 metri di guaine e copertura.



“Agli inizi della prossima settimana arriva l’ultimo MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio, ndr), quello che sarà collocato dietro il Pascal", precisa il consigliere delegato Flavio Bartolini. "Con il recupero di Teramo 5 e la nuova struttura modulare rispondiamo a tutte le esigenze poste dalle scuole, compresa quella riguardante le aule musicali, per le quali si stanno studiano alcune soluzioni”.