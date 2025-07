*CONSIGLIERI CHIEDONO CHIAREZZA SULLA VICENDA ITS: RICHIESTA DI CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

I consiglieri di Puntiamosciano e Mosciano Domani, Nadia Baldini, Angela Del Gaone e Luca Lattanzi, hanno depositato una richiesta di consiglio comunale straordinario per fare chiarezza sulla vicenda ITS. La richiesta è motivata dalla necessità di ascoltare direttamente dal presidente dell'ITS, ing. Di Ludovico, le motivazioni della situazione attuale.

*LA CRITICA AL VICESINDACO ROSSI*

I consiglieri hanno criticato il vicesindaco Rossi per il suo "monologo" nell'ultima seduta consiliare, in risposta all'interrogazione della sua maggioranza. Secondo loro, la risposta non è stata soddisfacente e non ha chiarito le cose.

*LA RICHIESTA DI CONSIGLIO STRAORDINARIO*

La richiesta di consiglio comunale straordinario prevede la presenza del presidente dell'ITS, ing. Di Ludovico, per esporre la situazione e rispondere alle domande dei consiglieri. Successivamente, si aprirà la fase di dibattito.

*LA PREOCCUPAZIONE PER IL TERRITORIO*

I consiglieri esprimono preoccupazione per la perdita dell'ITS a Mosciano Sant'Angelo, considerata una grave perdita per il territorio. Secondo loro, la maggioranza attuale sta cercando di confondere i cittadini e di sviare l'attenzione su altri argomenti, mentre il territorio perde importanti opportunità e regredisce.