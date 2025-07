PONTE PALADINI, D’ANNUNTIIS: «LAVORI CHIUSI IN TEMPI CELERI, SMENTITA OGNI CASSANDRA. IMPEGNO MANTENUTO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON ANAS»

I lavori di messa in sicurezza del Ponte Paladini, lungo la Strada Statale 80, sono stati completati «in tempi record». A comunicarlo è l’Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, che rivendica il risultato come esempio di efficienza amministrativa e sinergia istituzionale.

«Voglio esprimere un sincero ringraziamento all’ingegner Marasco e a tutta la struttura tecnica di Anas per il lavoro svolto con competenza e rapidità – dichiara D’Annuntiis –. Le previsioni e i cronoprogrammi illustrati nelle sedi istituzionali, in particolare nell’incontro a Palazzo Silone da me convocato, sono stati pienamente rispettati, limitando al minimo i disagi alla viabilità».

Una risposta concreta, secondo l’assessore, anche alle polemiche sollevate durante i lavori: «Gli allarmismi di alcuni protestatori seriali sono stati smentiti dai fatti. Un’opera strategica, attesa da cinquant’anni, è stata completata rapidamente e sarà riaperta al traffico a breve, una volta concluse le ultime formalità burocratiche».

Il completamento del ponte, aggiunge D’Annuntiis, si inserisce in un più ampio quadro di interventi infrastrutturali per il miglioramento della viabilità regionale, portati avanti in collaborazione con la Giunta Marsilio e Anas.

«Continueremo a profondere il massimo impegno nel potenziamento delle infrastrutture abruzzesi – conclude – offrendo risposte concrete ed efficaci come accaduto per il Ponte Paladini».