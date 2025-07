BOCCIATA LA MOZIONE SULLA VIABILITA’ DI VOLTARROSTO E BOCCIATO NUGNES

In un consiglio in cui la maggioranza ha bocciato la mozione cercando di minimizzare il disagio denunciato dai cittadini di Voltarrosto per una viabilità stravolta senza senso”, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “non una parola che giustificasse ragionevolmente questo sconvolgimento, solo affermazioni che offendono l’intelligenza delle persone e il diritto di vivere in sicurezza e armoniain questa importante frazione della nostra città”

“La mozione bocciata”, prosegue la consigliera, “è seguita a ben 339 firme raccolte dai cittadini di Voltarrosto e anche a una riunionecon la partecipazione di oltre 50 abitanti della frazioneche, nello scorso mese di dicembre, si sono visti cambiare la segnaletica stradale con l’introduzione del senso unico su Via Spagna, su altre vie e diversi divieti senza, tra l’altro, che vi fossero l’Ordinanza prescritta dal Codice della Strada e una reale utilità attestata da valutazioni trasparenti e condivise per una maggiore e più sicura percorribilità delle strade.

Il vero problema, in effetti, riguarda la sicurezza della scuola, come confermato dal presidente e dai componenti del Consiglio di Quartiere che si è riunito a Voltarrosto a Marzo 2025.

Dopo l’inversione del divieto di accesso dietro la cantina Fantini, per mettere davvero in sicurezza la scuola, basterebbe, in realtà, collocare uno spartitraffico all’ingresso di Via Spagna per impedire che, nonostante i divieti, i veicoli che provengono da ovest della SS.150 continuino a tagliare l’ingresso di questa via pericolosamente in diagonale per percorrere a velocità sostenuta la strada che fiancheggia la scuola.

Purtroppo le richieste dei cittadini confluite nella mozione, non hanno avuto alcuna risposta, fatta eccezione del pezzettino di Via Svezia e, anche qui, con segnali collocati sul marciapiede ad altezza d’uomo in violazione del CdS, tanto che nei giorni passati un cittadino si è fatto male sbattendo la testa sul segnale; guarda caso, la notte prima del consiglio, il segnale è stato rimosso dal Comune.

In consiglio si è assistito a una sorta di sceneggiata in cui la consigliera Vannucci, il Consigliere Pavone e il Sindaco sono intervenuti affermando, in sostanza, che le 339 firme siano state raccolte senza informare le persone di ciò che firmavano, peccato che, come ho detto nel mio intervento, ogni firma sia stata supportata dalla chiara e dettagliata esposizione dei fatti e dalla richiesta al Comune di rivedere la decisione assunta; ancora, ai cambiamenti ci si abitua o, comunque, si spera che i cittadini si abituino, a prescindere dall’utilità ed, infine, visto che, evidentemente, non c’erano argomenti, il solito esercizio di spostare il problema sul personale.

Non so davvero che dire ma penso che le persone abbiano ascoltato, ancorchè non presenti in consiglio in un giorno lavorativo, e sappiano trarre le giuste conclusioni.

Non basta, dico alla maggioranza, approvare poi l’altra mia mozione su Via Del Borgo di Montepagano per recuperare il rispetto, la condivisione e il tanto decantato ascolto. Ancora una volta voglio sottolineare”, conclude la consigliera, “che le parole hanno un senso e non sembra che l’amministrazione Nugnes ne sia consapevole”.

Gruppo consiliare liberi progressisti

MoVimento 5 Stelle

Europa Verde-Sinistra Italiana (AVS)

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa-PRC