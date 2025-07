AZIONE TERAMO SULLA MACROAREA 5: “VA RISPETTATO IL REGOLAMENTO. SUBITO UN INTERVENTO DEI GARANTI”

Azione Teramo prende posizione sulla vicenda della decadenza del Collegio di coordinamento della Macroarea 5, a seguito delle dimissioni in massa dei suoi componenti, che – come previsto dallo statuto – hanno determinato lo scioglimento dell’organismo.

«Apprendiamo dai giornali – dichiarano Alessio D’Egidio, capogruppo in Consiglio comunale, e Simona Mazzilli, segretaria cittadina – della convocazione della relativa assemblea in violazione delle norme regolamentari e statutarie. Ci chiediamo come mai, ad oggi, la Commissione dei Garanti non sia ancora intervenuta, come previsto dall’articolo 19, comma 16 del Regolamento, che consente l’annullamento o la riforma degli atti viziati, in questo caso la convocazione dell’assemblea stessa con la ratifica delle dimissioni.»

Secondo Azione Teramo, la situazione non può essere sottovalutata: «È un tema che riguarda direttamente la partecipazione attiva dei cittadini – proseguono – e per questo merita massima attenzione da parte dell’Istituzione comunale.»

Il movimento ne approfitta per rilanciare anche una riflessione sull’aggiornamento del regolamento dei comitati di quartiere e delle Macroaree:

«Invitiamo la maggioranza in Comune a rivedere le regole – concludono D’Egidio e Mazzilli – prevedendo la partecipazione anche per gli operatori economici, come commercianti e professionisti che, pur non risiedendo nei quartieri o nelle frazioni, vi lavorano quotidianamente e contribuiscono alla vita delle comunità locali.»

Un appello, quello di Azione Teramo, che accende i riflettori sull’importanza del coinvolgimento civico e sulla necessità di garantire trasparenza e correttezza nei processi partecipativi.