MANUTENZIONE FALLIMENTARE: A ROSETO IL PERICOLO È DI CASA

Altro che “limitazione dei disagi” e “miglioramento delle installazioni”. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Marcone, Roseto degli Abruzzi continua a distinguersi per lo stato di abbandono e trascuratezza in cui versano numerose opere pubbliche, incluse quelle di recente realizzazione.

Non si tratta più solo di marciapiedi sconnessi, strade dissestate, piste ciclabili rovinate o aree verdi lasciate all’incuria. Oggi, a preoccupare ancora di più, sono gli interventi appena conclusi che già presentano segni evidenti di degrado o realizzazione superficiale.

Un caso emblematico è la passerella in legno-resina sul lungomare. Le immagini parlano chiaro: in più punti, le viti di fissaggio sporgono pericolosamente dalla superficie. Una posa errata e approssimativa ha trasformato un'opera pensata per migliorare la fruizione turistica in una trappola pericolosa. Basta un passo in ciabatte o con un sandalo per inciampare o ferirsi gravemente.

Situazione simile per la passeggiata panoramica di Montepagano, inaugurata solo pochi mesi fa con video, foto e toni trionfalistici dalla giunta Nugnes e dallo stesso assessore Marcone. Oggi, quell'opera appare già in condizioni critiche: tratti di asfalto sprofondati, aiuole desertificate, erbacce ovunque. Un quadro che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione l’assenza di una vera pianificazione e di controlli post-intervento.

Ciò che emerge è una gestione disorganica e inefficace, in cui la manutenzione non solo è trascurata, ma rischia di trasformarsi essa stessa in un fattore di pericolo.

Fratelli d’Italia interviene con una dura denuncia: “I cittadini non hanno bisogno di amministratori impegnati in video promozionali e passerelle social, ma di persone serie, professionali e responsabili, capaci di garantire sicurezza, decoro urbano e servizi funzionanti”.

“Roseto merita di meglio”, è il messaggio che il gruppo politico lancia all’attuale amministrazione, promettendo di vigilare e continuare a chiedere conto delle scelte che impattano sulla vita quotidiana di residenti e turisti.