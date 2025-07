SILVI E TROSTYANETS, AVVIATO IL GEMELLAGGIO: PRIMO INCONTRO UFFICIALE TRA LE DELEGAZIONI

Dopo la firma del protocollo d’intesa siglato lo scorso 11 luglio alla Conference Recovery Ucraina di Roma, il gemellaggio tra Silvi e la città ucraina di Trostyanets entra nel vivo. Sabato scorso, il sindaco Yurii Bova e una delegazione ufficiale proveniente dall’Ucraina sono stati ospiti del Comune di Silvi per una prima visita istituzionale sul territorio.

Ad accogliere gli ospiti nella sala consiliare del municipio c’erano il sindaco Andrea Scordella, la consigliera Giuseppina Vallescura (referente del progetto), gli assessori Beta Costantini e Matteo Colatriano, insieme ai consiglieri Maria Cichella e Vincenzo Caruso.

Il benvenuto si è concluso con uno scambio di doni simbolici: il sindaco Scordella ha consegnato agli ospiti un piatto in ceramica con lo stemma comunale e prodotti enogastronomici locali, espressione delle eccellenze del territorio.

Un legame nato anche dalla vocazione produttiva condivisa, come ha ricordato lo stesso Scordella:

«Una delle eccellenze di Trostyanets è la fabbrica di cioccolato “Ucraina”, appartenente al gruppo Mondelēz International (ex Kraft Foods), nota per marchi internazionali come Milka, Jacobs, Alpen Gold, Barny e Tuc. Anche Silvi ha una vocazione produttiva e turistica importante. Il gemellaggio sarà un’opportunità di crescita reciproca, soprattutto per i giovani, che potranno essere protagonisti di scambi culturali, sportivi e sociali».