MONTORIO AL VOMANO OSPITA IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Montorio al Vomano si prepara ad accogliere un evento straordinario per la prima volta nella cittadina del teramano: martedì 22 luglio alle ore 20.30, nella splendida cornice della nuova Piazza Diamante, si terrà il Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, uno dei più rinomati complessi bandistici a livello nazionale e internazionale.La Banda dell’Arma dei Carabinieri è composta da musicisti diplomati nei principali conservatori italiani. Ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo, esibendosi in contesti istituzionali di altissimo rilievo e in luoghi simbolo della cultura e della musica.“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento di questo livello a Montorio – dichiara il Sindaco Fabio Altitonante –. La presenza della Banda dell’Arma dei Carabinieri è un grande onore per la nostra comunità e rappresenta un momento di forte coesione tra Istituzioni e cittadini. Un ringraziamento sentito va al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Pasquale Saccone, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio”.Il concerto si svolgerà in Piazza Diamante, uno spazio completamente nuovo, sorto dove prima esisteva un’area abbandonata. Oggi la piazza, con la sua scenografica fontana danzante, la più grande d’Italia, è un luogo simbolico di rinascita e socialità per tutta la comunità montoriese.L’ingresso è libero e la durata dell’evento è di circa un’ora e mezza. “Invito con piacere tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questa serata speciale – conclude il Sindaco – per condividere insieme un momento di grande musica, identità nazionale e profondo legame tra la nostra comunità e le Istituzioni”.