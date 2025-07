MENSA SCOLASTICA ATTIVA DAL 15 SETTEMBRE: IL COMUNE DI TERAMO INVITA LE FAMIGLIE A ISCRIVERSI ENTRO IL 31 LUGLIO

Con la riapertura dell’anno scolastico prevista per il 15 settembre, ripartirà contestualmente anche il servizio mensa in tutte le scuole comunali di Teramo, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. A comunicarlo è l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che invita le famiglie a perfezionare o presentare le iscrizioni entro il 31 luglio 2025, per garantire la fruizione del servizio sin dai primi giorni di scuola.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente online, attraverso la piattaforma Planet School al link: https://www.planetschool.it/psteramo. Gli utenti già registrati potranno accedere utilizzando le credenziali in loro possesso o tramite SPID.

Il Comune avverte che le richieste inoltrate oltre il 31 luglio potrebbero non essere evase in tempo utile, con il rischio di non poter usufruire della mensa dal giorno di avvio del servizio.

Per informazioni e assistenza, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito del Comune, scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattare i numeri 0861 324403, 366 9394650 e 0861 324425.

“In passato la mensa partiva solo a ottobre, ma ci siamo assunti l’impegno di anticiparne l’attivazione sin dal primo giorno di scuola – sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione Miriam Tulli – per andare incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto quelle in cui lavorano entrambi i genitori, e per garantire continuità lavorativa agli operatori del servizio. Un risultato frutto della sinergia con i dirigenti scolastici e del lavoro puntuale degli uffici”.

L’Amministrazione comunale ribadisce quindi l’appello alla collaborazione delle famiglie, affinché completino le iscrizioni entro i termini previsti: “È una questione di efficienza, equità e tutela per i bambini”.