POCHE ORE DOPO LA NOSTRA INTERVISTA... VALDO AL CAFFÈ CON CRISTINA MARRONI. QUALCOSA SI MUOVE?







Poche ore dopo l’intervista rilasciata a Certastampa, in cui ha annunciato la nascita di un nuovo progetto politico, l’ex assessore Valdo Di Bonaventura è stato avvistato al tavolino di un bar del centro, il San Matteo, in compagnia dell’ex vicesindaca e attuale consigliera d’opposizione Maria Cristina Marroni. Uno scatto, qualche sguardo curioso, e inevitabilmente la domanda che inizia a serpeggiare tra gli ambienti politici teramani: qualcosa si muove? L’incontro tra due figure con un passato di rilievo nell’amministrazione comunale — oggi entrambe fuori dalla maggioranza e accomunate da un ruolo di critica all’attuale governo cittadino — non può non far pensare a una possibile convergenza politica. Dopo le parole di Di Bonaventura, che nell’intervista ha parlato di "ricostruire un'alternativa seria e concreta", l'incontro con Marroni suona come una prima, simbolica apertura verso altre anime critiche della città. Se si tratti solo di un caffè tra vecchi colleghi o dell’inizio di un nuovo asse politico, lo diranno i prossimi giorni.