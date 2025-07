VIDEO/ D’ANGELO RISPONDE AL SINDACO AGOSTINELLI: “IL LIMITE RESTA A 70 KM ORARI SULLA SAN NICOLO’-GARRUFO”

Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, risponde alle critiche del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, in merito al limite di velocità sulla strada provinciale San Nicolò–Garrufo, confermando che la soglia resterà fissata a 70 km orari.

“Non ci sono i presupposti tecnici per una modifica del limite – ha dichiarato D’Angelo –. La scelta è frutto di valutazioni ingegneristiche, legate alla sicurezza stradale e alla conformazione del tracciato”.

Le parole del presidente arrivano dopo le sollecitazioni del primo cittadino, che nei giorni scorsi aveva chiesto un alzamento della velocità massima consentita.

Ma D’Angelo ha ribadito la posizione della Provincia: “Intervenire sui limiti senza fondamenti oggettivi significherebbe creare confusione tra gli automobilisti e rischiare contenziosi. Il limite rimane quello già stabilito: 70 km orari.”

La polemica accende così il dibattito tra enti locali sulla gestione delle arterie provinciali, in un periodo in cui la sicurezza stradale resta una priorità per cittadini e istituzioni.