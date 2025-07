VIDEO/ PRESENTATA IN PROVINCIA LA NUOVA CICLOTURISTICA DI VALLE CASTELLANA: INAUGURAZIONE DOMENICA

È stata presentata questa mattina, nella sede della Provincia di Teramo, la nuova cicloturistica di Valle Castellana, un progetto che unisce sport, natura e promozione del territorio. A illustrare i dettagli dell’iniziativa è stata la consigliera comunale Teodora Piccioni, promotrice dell’evento e convinta sostenitrice dello sviluppo sostenibile delle aree interne.

L’inaugurazione ufficiale del percorso è prevista per domenica prossima, con partenza dal centro del paese e un itinerario che si snoderà tra panorami suggestivi, borghi storici e tratti immersi nel verde dell’entroterra teramano.

“È un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza unica tra natura, sport e cultura locale – ha dichiarato Piccioni –. Questo tracciato rappresenta anche un segnale di rilancio per tutta la nostra comunità.”

L’evento è organizzato in collaborazione con associazioni ciclistiche locali e con il patrocinio della Provincia, che ha espresso apprezzamento per un’iniziativa in linea con le politiche di mobilità dolce e valorizzazione ambientale.