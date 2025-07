NOTARESCO TRA I 58 COMUNI ITALIANI VINCITRICE DEL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2025" CON SANT'EGIDIO

Notaresco è tra i soli 58 comuni in tutta Italia ammessi al finanziamento del bando Sport e Periferie 2025, promosso dal Dipartimento per lo Sport.

Un traguardo di straordinaria importanza per la comunità che rende Notaresco uno dei soli due comuni della Provincia di Teramo – insieme a Sant’Egidio alla Vibrata – ad accedere a un contributo così prestigioso e competitivo, destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti attraverso interventi di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

Con un finanziamento pari a 1.500.000 euro, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Di Gianvittorio ha visto premiata la qualità progettuale per la riqualificazione dello Stadio Comunale “Vincenzo Savini”, che sarà oggetto di interventi strutturali significativi, tra cui la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica, con l’obiettivo ambizioso dell’omologazione per la Lega Pro, pronto ad essere utilizzato per palcoscenici sportivi di rilievo.