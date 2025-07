TORANO NUOVO/ UN "TRENO" DI OPERE PUBBLICHE PER OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO

Sono in fase di realizzazione o di prossimo avvio i lavori pubblici che interessano il Comune di Torano Nuovo. Opere che ammontano ad oltre 2,5 MILIONI DI EURO; risorse impiegate per riqualificare, rendere funzionali e sicuri spazi ed edifici fondamentali del territorio comunale.

Le tre opere strategiche sono, in particolare:

1. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'edificio di Via Roma, per un importo di 640.000 euro;

2. CAMPO SPORTIVO: rigenerazione del campo sportivo, efficientamento dello spogliatoio e area multidisciplinare, per un importo di 550.000 euro;

3. PALESTRA E SALA POLIFUNZIONALE: ricostruzione post-sisma con riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio della palestra e della sala polifunzionale, per un importo di 1.379.800 euro.