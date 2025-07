SICUREZZA URBANA A ROSETO: FRATELLI D’ITALIA E UGL DENUNCIANO L’INERZIA DELL’AMMINISTRAZIONE NUGNES

Mentre il sindaco prosegue con entusiasmo il proprio “tour” tra inaugurazioni, eventi pubblici e passerelle mediatiche, la città continua a convivere con gravi problemi strutturali mai affrontati. In cima alle preoccupazioni di cittadini e turisti resta la sicurezza urbana, questione tuttora irrisolta.

A rilanciare l’allarme sono Fratelli d’Italia Roseto e la UGL Teramo, che tornano a denunciare pubblicamente la mancanza di azione concreta da parte dell’amministrazione comunale sul fronte dell’ordine pubblico e del funzionamento della Polizia Locale.

“Nonostante appelli, interrogazioni e ripetute segnalazioni, a distanza di mesi la situazione resta immutata – dichiarano Francesco Di Giuseppe, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Stefano Matteucci, rappresentante UGL. – Le criticità evidenziate continuano a essere ignorate, segno di un disinteresse politico ormai evidente.”

La denuncia si concentra anche sulla carenza di risorse e personale all’interno del Corpo della Polizia Locale, che – nonostante tutto – continua a garantire con impegno e professionalità i servizi essenziali sul territorio.

“Un lavoro silenzioso, fatto con senso del dovere, che meriterebbe riconoscenza e sostegno, non indifferenza”, sottolineano i due rappresentanti.

Nel mirino delle critiche anche il recente passaggio del sindaco presso il Comando della Polizia Locale, definito dai firmatari una “tappa della tournée fotografica”, più utile ai social network che all’ascolto delle reali esigenze degli agenti e dei cittadini.

“Roseto non ha bisogno di spettacoli, ma di risposte concrete – proseguono Matteucci e Di Giuseppe –. La sicurezza si costruisce con visione politica, investimenti adeguati e rispetto per chi opera quotidianamente per il bene della collettività.”

Il messaggio è chiaro: basta propaganda, serve serietà. Roseto, concludono i firmatari, merita un’amministrazione che agisca per il bene comune e non un palco permanente per l’autopromozione.