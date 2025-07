VITALIZI, CONFERMATO IL TAGLIO: RESPINTI I RICORSI DI 14 EX DEPUTATI

Il Collegio d’Appello della Camera ha confermato il taglio ai vitalizi degli ex deputati, respingendo i ricorsi presentati contro la delibera firmata nel 2018 dall’allora presidente Roberto Fico. Il provvedimento, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo assimilabile al metodo contributivo, rimane dunque valido anche in secondo grado.

La decisione del "tribunalino" interno di Montecitorio riguarda ben 1.311 ex parlamentari che avevano impugnato la delibera. Tra loro figurano anche 14 esponenti abruzzesi, tra cui Massimo Cialente, Gianni Melilla, Giovanni Lolli e Anna Paola Concia. Alcuni dei ricorrenti, come Giuseppe Quieti e Raffaele Delfino, sono nel frattempo deceduti.

A guidare la battaglia legale è l’ex deputato Maurizio Paniz, oggi avvocato difensore degli ex parlamentari. Paniz ha annunciato che la vicenda non si fermerà qui.Con questa sentenza, Montecitorio ribadisce la linea del rigore sui trattamenti previdenziali degli ex eletti, nonostante le polemiche e le minacce di ricorsi internazionali.