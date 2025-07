VIDEO-FOTO/ COMMISSIONE DI VIGILANZA SALTA IN COMUNE A TERAMO: FRACASSA ANNUNCIA LE DIMISSIONI, LA MAGGIORANZA ABBANDONA I LAVORI

Commissione di vigilanza e garanzia a vuoto questa mattina in Comune a Teramo. I lavori si sono interrotti bruscamente dopo l’annuncio delle dimissioni da presidente di Franco Fracassa e l’abbandono dell’aula da parte della maggioranza.

Al centro del confronto – poi sfumato – c’era la questione dell’area camper alla Gammarana, mai realizzata e lasciata in stato di abbandono da anni. La discussione, però, non è mai realmente decollata. I consiglieri di maggioranza, in particolare Rajola e Pilotti, hanno contestato l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno, ritenendolo non pertinente con le competenze della commissione. In base al regolamento, hanno chiesto ufficialmente il rinvio del punto.

La minoranza, dal canto suo, ha scelto di proseguire comunque i lavori, sottolineando la gravità del mancato intervento sull’area e la necessità di affrontare pubblicamente la questione. Ma la discussione si è presto arenata: con l’uscita della maggioranza e l’assenza di interlocutori, il dibattito si è interrotto in un clima di forte tensione istituzionale.

Non sono mancate, da parte dell’opposizione, critiche pesanti all’amministrazione per quella che è stata definita “una fuga dal confronto su un tema che riguarda il decoro urbano e il rispetto degli impegni verso i cittadini”.

Le dimissioni di Franco Fracassa da presidente della commissione rappresentano un ulteriore segnale di malessere politico all’interno delle dinamiche consiliari, che rischiano ora di influire sul corretto funzionamento degli organi di controllo dell’ente.