VIDEO/ RIAPRE PROVVISORIAMENTE IL PONTICELLO CHIUSO DALLA FIERA: SBRACCIA ANNUNCIA LA RIAPERTURA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Dopo mesi e mesi di chiusura a causa di un furgone che ha attraversato a chiusura della Fiera dell’Agricoltura il ponticello pedonale del Parco Fluviale, il Comune annuncia che tornerà fruibile, seppur in via provvisoria, a partire dalla prossima settimana. A darne notizia è stato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giovanni Sbraccia.

“Stiamo completando gli ultimi interventi per garantire un passaggio in sicurezza, anche se temporaneo – ha dichiarato Sbraccia –. Il ponticello verrà riaperto nei prossimi giorni per permettere il transito pedonale, in attesa della sistemazione definitiva.”

Il piccolo ponte, situato in una zona strategica del Parco Fluviale del Tordino, collega due aree molto frequentate da sportivi, famiglie e visitatori. La sua chiusura in seguito all’allestimento della Fiera dell’Agricoltura aveva suscitato malumori tra i cittadini, soprattutto per la mancanza di indicazioni alternative.

La riapertura, anche se provvisoria, rappresenta un passo importante verso il ripristino della piena fruibilità del parco, uno dei polmoni verdi più amati della città.

Subito dopo sarà sistemato anche l'altro ponticello che si trova all'Acquaviva e che è chiuso da tanto tempo. Servono circa 200 mila euro.