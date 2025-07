VIDEO/ CENTRALE CONA E CONDOMINIO GIORGIA, COZZI ATTACCA: “IL COMUNE NON HA FATTO NULLA”

Nuovo scontro politico a Teramo sulla vicenda della centrale Cona e sul caso del condominio Giorgia. A intervenire è il consigliere comunale Mario Cozzi, che replica duramente alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dall’assessore Marco Di Marcantonio.

Secondo Cozzi, le affermazioni dell’assessore non corrisponderebbero alla realtà dei fatti. “Il Comune – ha dichiarato – non ha fatto assolutamente nulla. Spostare la centrale da una strada all’altra non è una soluzione, ma solo un modo per aggirare il problema. Non c’è stato alcun risultato concreto”.

Il consigliere accusa l’amministrazione di aver mantenuto un atteggiamento passivo di fronte a una questione che coinvolge direttamente la qualità della vita di molti cittadini, in particolare quelli che risiedono nel condominio Giorgia. “Non basta comunicare l’avvenuto spostamento tecnico. Servivano atti concreti, decisioni chiare e soluzioni condivise con i residenti. Invece si è solo preso tempo”, ha aggiunto.