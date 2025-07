LIMITE DI VELOCITÀ A 70 KM/H SULLA PROVINCIALE 3: LE RAGIONI DI UNA SCELTA PER LA SICUREZZA STRADALE

Le recenti notizie riguardanti il limite di velocità ridotto a 70 km/h sulla provinciale 3, nota come “Pedemontana”, hanno stimolato l’amministrazione provinciale a fornire chiarimenti e dati tecnici che ne spiegano le motivazioni. L’obiettivo principale, sottolinea il presidente Camillo D’Angelo, è quello di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, in linea con le direttive dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).

“Le sanzioni non sono piacevoli – afferma D’Angelo – ma la sicurezza è un dovere verso i cittadini. La decisione di mantenere il limite a 70 km/h è basata su considerazioni tecniche. Ad esempio, sulla statale Teramo-mare, con quattro corsie e aree di emergenza, il limite è a 90 km/h. Sulla Pedemontana mancano piazzole di emergenza e spazi per i controlli da parte della Polizia Provinciale, condizioni che hanno influito sulla scelta.”

I dati raccolti da un’indagine svolta fra il 14 e il 20 febbraio 2023 indicano che il 32,8% dei veicoli superava il limite allora fissato a 90 km/h, con punte di violazione del 43,25% vicino all’uscita della galleria lato Campli. Nel complesso, la strada vede un traffico settimanale di quasi 19.000 veicoli.

La riduzione del limite a 70 km/h è stata adottata contestualmente ai lavori di messa in sicurezza della galleria di Piancarani, che includono miglioramenti all’illuminazione e l’installazione di un sistema antincendio. La galleria, aperta vent’anni fa, è stata teatro di gravi incidenti aggravati proprio dalla mancanza di questi dispositivi.

La Provincia sta inoltre procedendo con un piano più ampio di sicurezza stradale che comprende anche l’installazione di nuovi autovelox su altre strade a rischio, come la Statale 80 e la Atri-Pineto, in attesa del via libera prefettizio.

Non solo strade: un piano di manutenzione e mappatura dei ponti e viadotti è in corso, grazie a un finanziamento ministeriale di circa 13 milioni di euro. Fra le opere in corso, si segnala il restringimento e la limitazione di carico a 7,5 tonnellate sul ponte del torrente Fiumicino a San Nicolò di Teramo, con limite di velocità a 30 km/h per garantire la sicurezza durante i lavori.

L’amministrazione provinciale conferma così l’impegno a migliorare le condizioni di sicurezza su tutta la rete viaria, bilanciando esigenze tecniche, economiche e di tutela degli utenti.