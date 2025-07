NASCE UN NUOVO GRUPPO IN PROVINCIA E IN COMUNE: CORE, D'ERCOLE E FALINI TRA I FONDATORI

Un nuovo gruppo politico prende forma sia in Provincia che in Comune, con l’obiettivo di rappresentare una voce autonoma all'interno dell’area del centrosinistra. Ne fanno parte, a livello provinciale, Andrea Core e Vincenzo D'Ercole, mentre in ambito comunale ad affiancare Core ci dovrebbe essere Sara Falini.

Il gruppo si colloca nell'alveo del centrosinistra, pur rivendicando una posizione indipendente nelle scelte e nelle valutazioni dei singoli provvedimenti, distinguendosi per un approccio critico e costruttivo.

La presentazione ufficiale è prevista per martedì prossimo, in Provincia, alla presenza del senatore Michele Fina che terrà a battesimo il gruppo. Tutto questo fa da anticamera alla candidatura a Sindaco di Teramo di Core fortemente sostenuta da Fina.

E rimanendo in Comune si attende ancora, oramai da mesi la costituzione di un altro gruppo composto dalla Papa, Mistichelli e forse Carginari. Ma fino ad ora all'annuncio non sono seguiti i fatti. Forse attendono di conoscere se faranno parte del rimpasto di settembre a firma sempre del Sindaco D'Alberto.