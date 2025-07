I LETTORI CI SCRIVONO/ OLIVIERI (TERAMO VIVI CITTA'): "CARO SANDRO MARIANI RISPARMIACI LE PINOCCHIATE"

Lettera aperta al Dott. Sandro MARIANI politico del PD

Caro Sandro Mariani,

tu sai che ti stimo, e dalle persone che stimo mi aspetto sempre onestà intellettuale e rispetto per i cittadini.

Per questo ti chiedo, come cittadino di Teramo, di non burlarti di noi.

Questo non lo accetto da nessuno.

Non lo accetto da te, dal sindaco D'Alberto e dalla vice sindaca Di Padova.

Sai benissimo che se siamo invasi da immigrati, in gran parte clandestini, è solo colpa del tuo PD e dei suoi alleati.

Sai benissimo che tutte le volte che il governo Meloni, e non solo, ha tentato una stretta sull'immigrazione, c'è sempre stata qualche toga vicina alla sinistra che è intervenuta opponendosi.

Sai benissimo che ogni volta che qualcuno prova a mandare a casa un immigrato, per di più clandestino, la tua sinistra è scesa in piazza difendendo l'indifendibile.

Per quanto riguarda Teramo, basterebbe che il sindaco D'Alberto si avvalesse dell'articolo 54 del TUEL, (Testo Unico degli Enti Locali).

Però, purtroppo prendo atto che, a D'Alberto interessa strumentalizzare e non risolvere i problemi di Teramo.

Ma questo argomento, lo approfondirò nei prossimi giorni.

Cordiali saluti da Marcello Olivieri, cittadino pentito di aver votato il sindaco Gianguido D’Alberto.