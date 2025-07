ABRUZZO, DEFICIT SANITARIO DA 2024 PAGATO CON 46 MILIONI DI TAGLI A TUTTI I SETTORI E 157 MILIONI IN MENO ALLA SANITÀ FINO AL 2027

Nel triennio 2025-2027 la Regione Abruzzo subirà tagli complessivi per circa 203 milioni di euro, di cui 46 milioni ai settori strategici come cultura, formazione, ambiente, agricoltura e trasporti, e 157 milioni alla sanità pubblica. È il prezzo – secondo la denuncia del Partito Democratico abruzzese – che i cittadini dovranno pagare per colmare il disavanzo sanitario generato nel 2024 sotto la Giunta Marsilio.

I numeri delle delibere DGR 307/2025 e DGR 424/2025 parlano chiaro: tutti i comparti regionali sono chiamati a fare sacrifici. Esemplare il caso del Teatro Marrucino di Chieti, che ha perso il 70% dei fondi in due anni. Colpiti duramente anche gli operatori sanitari, che vedranno ridursi i compensi per un totale di 11 milioni di euro.

Tra i capitoli più penalizzati:

Cultura e attività artistiche : -2,5 milioni;

Agricoltura e pesca : -6 milioni, con riduzione del 60% ai risarcimenti per i danni da fauna selvatica;

Politiche giovanili e sport : -3,3 milioni;

Turismo : -956 mila euro;

Formazione e lavoro : -2,5 milioni;

Trasporti e mobilità: -2,4 milioni.

Anche la sanità è al centro del dibattito, con un Programma Operativo 2025–2027 non ancora approvato che prevede zero investimenti e soli tagli. La manovra comprende:

-30 milioni per riduzione investimenti;

-56,5 milioni da razionalizzazione di servizi in appalto;

-13 milioni da tagli a servizi sanitari e non;

-12,6 milioni da revisione prescrizioni;

-8 milioni da nuovi accordi con MMG, pediatri e 118.

“Una manovra difensiva e disastrosa che lascia l’Abruzzo senza prospettive”, commentano i consiglieri del PD e i rappresentanti dei Giovani Democratici e delle Donne Democratiche. “Abbiamo livelli assistenziali tra i più bassi d’Italia, eppure si continua a colpire il diritto alla salute, a ignorare le carenze nei pronto soccorso, nella medicina territoriale, nei servizi essenziali”.

Il timore è che il disavanzo del 2025 possa aggravare ulteriormente il quadro: “Con queste basi – avvertono i dem – il rischio di commissariamento e nuovi aumenti fiscali è reale. Serve chiarezza dalla Giunta, non annunci”.

I dati ufficiali indicano che, nel solo 2025, sono state effettuate decine di riduzioni drastiche su contributi storici a eventi culturali, fondazioni, comuni e associazioni. I fondi “salta tagli” sono finiti, e la Regione è chiamata a scelte difficili, spesso a scapito della qualità della vita degli abruzzesi.