MOSCIANO SANT’ANGELO ADERISCE AL PATTO PER LA SICUREZZA: SODDISFAZIONE E RICHIESTE DAI GRUPPI DI OPPOSIZIONE

L’adesione del Comune di Mosciano Sant’Angelo al Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, firmato nei giorni scorsi in Prefettura, viene accolta con soddisfazione dai gruppi consiliari Puntiamosciano e Mosciano Domani, promotori nei mesi passati di proposte concrete sul tema della sicurezza cittadina.

“Quanto firmato in prefettura qualche giorno fa conferma che la nostra proposta dello scorso settembre, così come la mozione del collega Lattanzi, andavano nel verso giusto” – commentano le consigliere comunali Nadia Baldini e Angela Del Gaone.

Tuttavia, all'entusiasmo si affiancano anche alcune perplessità da parte delle due rappresentanti di minoranza, soprattutto in merito ai tempi di attuazione delle misure previste dal patto.

“Il problema sicurezza è centrale nel nostro territorio – sottolineano – e il fatto che non siano chiari i tempi di realizzazione ci lascia perplesse. In attesa dell'arrivo dei fondi, l'amministrazione comunale ha intenzione di adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza dei cittadini? Quando saranno installate le telecamere di videosorveglianza e, soprattutto, dove?”

Le consigliere chiedono quindi la riattivazione del tavolo di confronto previsto dalla mozione del consigliere Lattanzi, già approvata nei mesi scorsi. L’obiettivo è quello di contribuire attivamente alla gestione della rete di videosorveglianza, estendendo il monitoraggio anche alle frazioni e alle aree periferiche del territorio comunale.

“Chiediamo di essere presenti a quel tavolo e di poter portare le nostre proposte per una migliore gestione della sicurezza urbana” – concludono Baldini e Del Gaone – “a partire da una rete di videosorveglianza più efficiente e davvero capillare”.