TORRICELLA / SULLO SFALCIO DELL’ERBA LO SCONTRO SI FA POLITICO

Con la delibera n. 72 dell’8 luglio 2025, la Giunta comunale ha affidato l’intero servizio di sfalcio dell’erba, potatura degli alberi e cura del verde pubblico a una cooperativa che, stando alla visura camerale aggiornata in data odierna, risulta esercitare unicamente il trasporto scolastico come attività effettiva.

Sebbene lo statuto della cooperativa includa anche attività nel settore della manutenzione del verde, non si riscontra alcuna esperienza concreta o pregressa nel campo oggetto dell’affidamento. Non si comprende quindi su quale base tecnico-amministrativa sia stata valutata l’idoneità di questo soggetto a eseguire lavori che richiedono professionalità, mezzi adeguati e competenze specifiche.

Tutto ciò avviene per una spesa pubblica di 8.000 euro più IVA.

La motivazione contenuta nella delibera – ovvero che il personale comunale non sarebbe in grado di svolgere tali mansioni – non può giustificare un affidamento tanto discutibile, né sul piano della trasparenza, né su quello della competenza. La sensazione è che si sia forzata la mano per trovare un escamotage che non convince e che non tutela né l’interesse pubblico, né gli operatori coinvolti.

Se non si è trattato di superficialità, allora si profila una scelta amministrativa di estrema opacità.

Per questo motivo, diffido pubblicamente la Giunta e gli Uffici competenti dall’eseguire o far eseguire l’affidamento previsto, chiedendo l’immediata sospensione del provvedimento in autotutela, in attesa di una verifica puntuale della legittimità e dell’opportunità dell’atto.

Se non verranno fornite risposte convincenti e trasparenti, mi riservo di segnalare il caso alle autorità preposte al controllo della regolarità amministrativa.

Iwan Brandimarte

Consigliere Comunale – Uniti per Torricella