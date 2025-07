NOI MODERATI, SOCCORSA CILIBERTI NUOVA COORDINATRICE COMUNALE A GIULIANOVA

Il movimento politico Noi Moderati ufficializza la nomina di Soccorsa Ciliberti a coordinatrice comunale di Giulianova, riconoscendole capacità, competenza e un forte radicamento nel tessuto sociale e culturale della città.

“La scelta di Soccorsa Ciliberti – dichiara il segretario provinciale Bruno Valentini – è frutto di un’attenta valutazione delle sue qualità personali e del percorso civico e professionale che l’ha sempre vista al fianco della comunità giuliese. Con lei vogliamo rafforzare la nostra proposta politica, attenta ai bisogni reali del territorio e vicina alle persone”.

La nomina rientra nella strategia di radicamento territoriale del movimento nella provincia di Teramo e in Abruzzo, in coerenza con le direttrici tracciate dal recente Congresso Provinciale. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete capillare di presenze locali, fondata su ascolto, competenza e spirito di servizio, per avvicinare concretamente la politica ai cittadini.

“È un onore ricevere questa responsabilità – ha dichiarato Soccorsa Ciliberti –. Inizia un cammino fatto di confronto, idee e passione per la città che amo. Vogliamo offrire una politica seria, moderata e soprattutto utile a Giulianova e ai suoi cittadini”.

Con l’ingresso di Soccorsa Ciliberti alla guida del coordinamento comunale, Noi Moderati consolida la propria presenza sul territorio, ponendo al centro valori come partecipazione, dialogo e coerenza, in linea con la visione di un buon governo moderato e responsabile.