QUESTION TIME/ LA NOTTE DEI SERPENTI A TERAMO? POTEVA SUCCEDERE

Pur essendo un evento pescarese, la Notte dei Serpenti è stato oggetto di un vivace scontro dialettico in Consiglio Comunale, tra la Marroni che ha chiesto ragione al Comune della mancata ospitalità almeno delle prove (quelle della prima edizione si erano fatte a Teramo), e poi del fatto che si spenda molto per eventi che poco lasciano al territorio. L’assessore Filipppni ha risposto che Teramo non può ospitare le prove, in quanto non esiste uno spazio adatto, e neanche l’Ipogeo che era stato preso in considerazione è stato praticabile. Filipponi ha rivelato poi che c’era stato uno scambio di corrispondenza con Melozzi, per portare a Teramo proprio la Notte dei Serpenti e che il Comune si era detto disponibile, ma poi la cosa non è andata in porto, perché la Regione ha preferito tenerla a Pescara. Lo stesso Filipponi, però, ha sottolineato le difficoltà del Comune nell’organizzare eventi con i tagli della Regione e senza i soldi che la Regione concede invece alla Notte dei Serpenti.