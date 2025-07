QUESTION TIME/ COLLAUDO AVVENUTO: LA CICLOVIA È UFFICIALMENTE APERTA. MA C’È GIÀ UNA RICHIESTA DI CHIUSURA

E'ufficiale: la ciclovia è stata collaudata ed è aperta. La conferma è arrivata oggi in Consiglio Comunale per voce dell’assessore Antonio Filipponi, che ha risposto a un’interrogazione specifica sull’argomento da parte del consigliere Franco Fracassa.

Una notizia che conferma quanto già anticipato da Certastampa, che aveva annunciato l’apertura direttamente sul posto insieme al consigliere Fracassa.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche: lo stesso Fracassa ha infatti sollevato dubbi sulla qualità dei materiali utilizzati, ritenendoli non conformi alle normative. Per questo motivo, ha chiesto la chiusura immediata della pista ciclabile per ragioni di sicurezza.

Dunque, ciclovia aperta sì, ma tra le polemiche: da un lato la soddisfazione per un’infrastruttura attesa da tempo, dall’altro le perplessità su come è stata realizzata e sul rispetto degli standard tecnici.

Ora si attende una verifica puntuale da parte degli uffici competenti. Intanto, i cittadini restano in attesa di capire se potranno finalmente pedalare in sicurezza… oppure no.