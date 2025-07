UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE AMATUCCI: PROMESSE SVANITE COME POLVERE AL VENTO. SANT’EGIDIO È FERMO

In vista dell'annunciata conferenza stampa che segna il primo anno dall’insediamento dell’amministrazione Amatucci, nell'elogio al proprio operato che si appresterà a fare, siamo certi che il Sindaco vorrà anche fornire spiegazioni puntuali rispetto a:

Asilo nido, dove tutto è fermo. Lavori avviati dalla precedente amministrazione e ancora incompleti con 20 posti aggiuntivi che non partiranno neanche a settembre.

Palestra capoluogo riadeguata dalla precedente amministrazione, con mutuo poi ottenuto per i lavori sul blocco spogliatoi, che ad oggi non risultano ancora conclusi

Palestra di Paolantonio che si attendeva da anni: con un progetto voluto, finanziato e avviato dalla precedente amministrazione ma che ancora non vede la luce. Quanto dobbiamo aspettare?

Piano Regolatore, strumento indispensabile per ridare ossigeno al settore edilizio in forte sofferenza, era già predisposto per approvazione definitiva ma ora accantonato totalmente.

Uffici comunali svuotati: hanno visto una fuga di risorse, personale ridotto al minimo con Servizi essenziali non garantiti a causa dell'esodo dei dipendenti.

Eventi estivi poveri e disorganizzati. Mancanza di coordinamento, visione e programmazione, con un calendario imbarazzante e inadeguato a "fare ripartire il paese" così come era stato sbandierato in campagna elettorale.

Faraone Vecchio: dopo l'euforia scaturita da un evento azzardato, tanto da non poter essere ripetuto, tutto tace. Il progetto di riqualificazione del borgo fallisce così miseramente dopo i roboanti proclami?

Il tempo passa. Il paese resta fermo.

"Il cielo è sempre più blu": l’attuale amministrazione ne aveva fatto una bandiera.

Oggi, quel blu, vira pericolosamente al grigio spento, segno di un’azione amministrativa fallimentare.

Insieme per Sant’Egidio non si arrende.

Saremo una voce attiva, seria e determinata in Consiglio Comunale e nel Paese: porteremo avanti le istanze dei cittadini e continueremo a chiedere conto delle promesse tradite.

Sant’Egidio merita scelte coraggiose, una programmazione vera, trasparenza e competenza.

Noi ci siamo e continueremo a batterci per una Sant’Egidio migliore.

Luigino Medori e Simona Giovannini - gruppo consiliare Insieme per Sant'Egidio