SPAZI SPORTIVI DELLE SCUOLE SUPERIORI: ONLINE IL BANDO PER L’USO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE

Sono 18 gli istituti scolastici superiori della Provincia di Teramo dotati di palestre e impianti sportivi messi a disposizione anche al di fuori dell’orario scolastico. Da ieri è online il nuovo bando per la concessione temporanea di tali spazi, con scadenza fissata al 22 agosto.

Il bando, consultabile sul sito dell’Ente, è accompagnato da un aggiornamento del Regolamento per l’utilizzo dei beni immobili, predisposto dalla dirigente Daniela Carminucci e approvato durante l’ultimo Consiglio Provinciale. L’obiettivo è semplificare e migliorare i rapporti tra Provincia e utenti.

Priorità sarà data alle associazioni sportive affiliate alle federazioni, seguite da enti e associazioni non affiliate ma senza fini di lucro, e infine da gruppi informali di cittadini, per i quali è prevista anche una riduzione del 50% del canone se l’attività ha rilevanza sociale o culturale.

«Tutto avviene in accordo con le scuole, rispettando in primis le esigenze didattiche», ha spiegato il consigliere delegato Flavio Bartolini, ricordando gli interventi in corso: dalla riapertura della palestra dell’ITI di Teramo, alla nuova palestra di Giulianova, fino al campo di calcio omologato di Nepezzano.

Il presidente Camillo D’Angelo ha sottolineato l’ampiezza dell’impegno della Provincia: «Gestiamo 49 sedi scolastiche e, tra PNRR e manutenzioni straordinarie, gli investimenti sono concreti e diffusi su tutto il territorio».

Al seguente link tutta la documentazione relativa all’avviso pubblico

https://provincia.teramo.it/novita/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-spazi-in-uso-temporaneo-in-orario-extra-scolastico-nelle-palestre-di-competenza-della-provincia-di-teramo-per-lanno-scolastico-2025-2026/