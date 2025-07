FOTO/ DELEGAZIONE COMUNALE CON A CAPO IL SINDACO D'ALBERTO A MEMMINGEN PER IL RINNOVO DEL GEMELLAGGIO: DOPO TRE ANNI SI TORNA ALLA FISHERTAG

È partita questa mattina alle ore 7:50 dall’aeroporto d’Abruzzo la delegazione comunale diretta a Memmingen, cittadina tedesca gemellata con Teramo. A rappresentare il Comune ci sono il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessora Cordone e il consigliere comunale Tiberi. C'è anche l'ispettore di polizia, in pensione, Giuseppe Calandrini. Il viaggio segna la ripresa ufficiale degli incontri tra le città gemellate, interrotti per tre anni a causa della pandemia e di altri impedimenti organizzativi ed è la stessa che era presente tre anni fa quando fu costretta a rientrare per l'improvvisa scomparsa di Massimo Speca.

Il programma prevede per oggi un incontro istituzionale con le delegazioni degli altri comuni gemellati con Memmingen, mentre domani si svolgerà la tradizionale Fishertag, una delle feste popolari più importanti della città bavarese. Il ritorno della delegazione è previsto per la mattinata di domenica, sempre con volo diretto da Memmingen a Pescara. La presenza della delegazione teramana ha un forte valore simbolico e istituzionale, volto a rafforzare i rapporti internazionali e la cooperazione culturale e turistica tra le città coinvolte nel patto di gemellaggio.