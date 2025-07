A ROSETO CONCLUSI I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE SUD DELLA FOCE DEL TORDINO

Si sono conclusi definitivamente nelle scorse ore gli interventi di messa in sicurezza dell’argine Sud del Fiume Tordino a Roseto degli Abruzzi. Il progetto, gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale e finanziato con i finanziamenti ricevuti dalla Regione Abruzzo tramite fondi PNRR (circa 350mila euro), ha riguardato inizialmente il ripristino dell’argine sud nei pressi della foce del fiume Tordino, in un tratto che va dal ponte ferroviario allo sbocco a mare del corso d’acqua. Successivamente, a seguito di una perizia di variante approvata in Giunta Comunale lo scorso 30 gennaio, è iniziata ed è stata conclusa la fase successiva di lavorazione che ha riguardato il tratto che va verso monte, dal ponte ferroviario al cementificio.

Questo importante progetto non solo ha permesso il ripristino dell'argine Sud della foce del Fiume Tordino, rafforzando la sicurezza idraulica dell'area, ma ha anche contribuito significativamente alla riqualificazione della zona attraverso opere complementari, un tassello fondamentale nel piano di sviluppo territoriale del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Inoltre, un secondo intervento, da circa 200mila euro, è stato gestito direttamente dal Genio Civile e ha riguardato il letto del fiume, dove si è intervenuto per favorire il deflusso delle acque attraverso opere di pulizia e sistemazione del greto. Nello specifico, si è provveduto alla riapertura delle arcate nei pressi del ponte ferroviario, ostruite dalla presenza di folta vegetazione, e alla pulizia dell’alveo fluviale dalla presenza di piante e pietre che avrebbero ostacolato il corretto passaggio dell’acqua in caso di piena.

Tutti gli interventi realizzati sono stati portati avanti con il costante coinvolgimento da parte dell’Amministrazione Comunale del Consiglio di Quartiere e della cittadinanza di Cologna Spiaggia, per garantire trasparenza e massima attenzione alle esigenze della comunità locale.

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Abruzzo per il fondamentale finanziamento che ha reso possibile la realizzazione di questa opera – affermano il Sindaco Mario Nugnes e il Vicesindaco con Delega ai Lavori Pubblici Angelo Marcone – Questi lavori sono la dimostrazione concreta della nostra capacità di mettere a terra i fondi disponibili, trasformandoli in interventi tangibili che vanno a beneficio diretto della nostra comunità. Il prezioso lavoro dei nostri rappresentanti sul territorio, i Consiglieri Vincenzo Addazii e Dario Chiarobelli, che hanno seguito costantemente i lavori e si fanno quotidianamente carico delle istanze dei cittadini, è stato fondamentale per il completamento di questo progetto. Questi lavori sono di vitale importanza per la prevenzione delle alluvioni in un contesto climatico che si sta rapidamente evolvendo, rendendo sempre più frequenti i fenomeni estremi, e ci permettono di tutelare il nostro territorio e i nostri cittadini”.