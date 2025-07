TERAMO, CENTRO STORICO SEMPRE PIÙ INSICURO: I CONSIGLIERI PAPA E MISTICHELLI CHIEDONO MISURE URGENTI AL SINDACO

“Troppi episodi di violenza, degrado e insicurezza stanno trasformando il centro storico in una zona sempre meno vivibile”. È questo il grido d’allarme lanciato dai consiglieri comunali Valentina Papa e Simone Mistichelli, che si fanno portavoce delle crescenti preoccupazioni espresse da cittadini e commercianti.

In una nota ufficiale, i due consiglieri denunciano come la città, “potenzialmente tranquilla per dimensioni”, stia subendo l’impatto di comportamenti messi in atto da “pochi soggetti, già noti alle forze dell’ordine”, ma in grado di compromettere l’intera vivibilità urbana.

Papa e Mistichelli chiedono al sindaco l’attivazione immediata di tutti i poteri a sua disposizione per contrastare il degrado, a partire da:

Ordinanze urgenti per prevenire spaccio, accattonaggio molesto e bivacco; Divieto di consumo di alcol negli spazi pubblici; Applicazione del Daspo urbano per allontanare soggetti molesti da piazze e zone pedonali; Rafforzamento della vigilanza, in accordo con la Prefettura, nelle aree più a rischio; Potenziamento della Polizia Locale e utilizzo strategico della videosorveglianza esistente.

Alla richiesta di provvedimenti concreti si aggiunge quella di convocare un tavolo d’emergenza con tutte le forze dell’ordine – Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia Locale, Stradale e Vigili Urbani – per mettere in campo un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e controllo del territorio.

Fondamentale, secondo i due consiglieri, anche la presenza costante e visibile delle forze dell’ordine a piedi, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, “per costruire un presidio reale di legalità e sicurezza”.

“Solo con ascolto, proposte concrete e cooperazione tra istituzioni – concludono Papa e Mistichelli – possiamo restituire fiducia ai cittadini e garantire un diritto fondamentale: vivere in una città sicura e decorosa, senza ideologismi ma con intelligenza e responsabilità”.