ALBA ADRIATICA, CONDANNA FERMA AGLI EPISODI SUL LUNGOMARE: «NO A STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE»

In seguito ai gravi episodi avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 luglio sul lungomare di Alba Adriatica, l’Amministrazione Comunale ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime «il massimo disappunto e la più ferma condanna verso ogni forma di violenza che mini la convivenza civile, la sicurezza e l’immagine della nostra Città».

Il comunicato non si limita alla condanna dei fatti, ma denuncia anche «il tentativo, sempre più evidente da parte di alcune forze politiche e soggetti noti alla scena locale, di strumentalizzare tali eventi per screditare il lavoro portato avanti in questi anni dall’Amministrazione».

“ABBIAMO PUNTATO SUL TURISMO FAMILIARE”

Secondo la maggioranza consiliare, le scelte dell’Amministrazione sono state orientate al rilancio di un turismo di matrice familiare, attraverso investimenti in opere pubbliche, eventi e servizi coerenti con questa visione. Una linea strategica che, si sottolinea, viene messa in discussione da «una minoranza di operatori commerciali» che, orientando la propria offerta a un target giovanissimo, avrebbero contribuito a generare situazioni potenzialmente critiche.

SICUREZZA URBANA, UN PROBLEMA NAZIONALE

«La sicurezza urbana è un tema complesso – continua la nota – che coinvolge istituzioni locali e nazionali, famiglie, scuola, forze dell’ordine, associazioni e operatori del territorio». E proprio per questo, l’Amministrazione rigetta con forza ogni tentativo di ridurre il dibattito a slogan e polemiche politiche.

«La maggioranza dei cittadini e degli operatori chiede soluzioni concrete – si legge – non polemiche. Non possiamo continuare ad essere ostaggi di scelte commerciali che mandano in cortocircuito il sistema turistico».

UN FENOMENO DIFFUSO, NON UN CASO ISOLATO

La stessa nota sottolinea che fenomeni di disagio giovanile e criticità notturne non sono un'esclusiva di Alba Adriatica: «Ieri è toccato alla nostra cittadina, qualche giorno fa a Roseto, Giulianova, Tortoreto, Silvi, San Benedetto, Pescara, Chieti, L’Aquila, ma anche a Genova, Roma, Milano e molte altre città italiane».

Una situazione che – prosegue il comunicato – «non deve indurci alla rassegnazione, ma spingerci a contrastare il degrado sociale con maggiore attenzione e risorse».

MISURE IMMEDIATE E CONCRETE

L’Amministrazione ha già attivato diverse azioni: «Saranno potenziate le unità della Polizia Locale con l’assunzione di 4 agenti a tempo indeterminato, intensificati i controlli amministrativi, rafforzato il coordinamento con le forze dell’ordine in accordo con la Prefettura di Teramo».

Inoltre, è previsto un investimento di 60.000 euro per il potenziamento del sistema di videosorveglianza e una maggiore cooperazione con le associazioni di volontariato.

“SERVE UNITÀ, NON PROPAGANDA”

«In questo momento serve serietà, ascolto, collaborazione e impegno condiviso», conclude la nota. «L’Amministrazione c’è, continuerà a lavorare e non si farà intimidire da richieste strumentali. Invitiamo tutte le forze politiche al massimo senso di responsabilità: chi ama Alba Adriatica ha il dovere di unirla, non di dividerla».

Il Sindaco e il Gruppo di Maggioranza Consiliare di Alba Adriatica