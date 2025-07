IL PD DI TERAMO: “IL RISPETTO DELLE REGOLE È UN VALORE, NON UNO STRUMENTO DI PROPAGANDA”

Teramo ha nel rispetto delle regole una delle sue radici più profonde. Per i teramani, il vivere insieme non è solo un obbligo normativo, ma un valore identitario. Proprio per questo, per il Partito Democratico il rispetto delle regole non rappresenta soltanto un mezzo per contrastare la microcriminalità, ma è parte di una visione più ampia: quella di una città coesa, civile e sicura.

La sicurezza, infatti, non ha colore politico. È stato spesso il centrosinistra, al di là delle narrazioni propagandistiche, ad adottare misure concrete: dai primi centri di detenzione per migranti, ai Daspo urbani, fino agli accordi internazionali per il controllo dei flussi migratori. Noi non negheremo mai l’esistenza di un problema, ma rifiuteremo sempre di usarlo per alimentare odio e paura. Vogliamo affrontare la realtà con strumenti efficaci, legittimi e umani, distinguendo chiaramente tra repressione e tutela della sicurezza.

Gli episodi di cronaca delle ultime settimane hanno turbato profondamente una città abituata alla tranquillità. È giunto il momento di agire con determinazione, mobilitando tutte le istituzioni per impedire che pochi snaturino il volto sereno di Teramo e per garantire ai cittadini protezione e serenità.

Solo pochi mesi fa, il Consigliere regionale PD Sandro Mariani aveva presentato un emendamento per aumentare i fondi destinati alla sicurezza nei quattro capoluoghi abruzzesi, dove – senza eccezioni – si registra una crescita preoccupante di episodi criminali. Quell’emendamento fu respinto dalla maggioranza di centrodestra, privando i territori di risorse fondamentali.

Torneremo, tramite i nostri consiglieri Dino Pepe e Sandro Mariani, a chiedere al Presidente Marsilio una collaborazione concreta, anche economica, per la sicurezza delle nostre città. Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello al Prefetto e al Questore affinché venga intensificato il prezioso lavoro di coordinamento che stanno svolgendo.

Nessuna amministrazione locale può evitare questa sfida e nessuna amministrazione può affrontarla da sola. Solo con un impegno corale, armonico e continuo tra tutte le Istituzioni, potremo riportare al centro della vita cittadina il sacrosanto rispetto delle regole.

La Segretaria dell'Unione comunale PD Teramo

Pamela Roncone