VIDEO- FOTO/ GIARDINI “SECCHI” E PROMESSE BAGNATE: IL VERDE PUBBLICO È UN’ILLUSIONE

I giardini di piazza Garibaldi, l’area verde dell’Ipogeo (nota anche come “zona disco volante”) e i giardini di piazza Orsini: tre spazi pubblici centrali, tre casi di degrado verde che stanno facendo discutere cittadini e residenti.

Nonostante investimenti pubblici e gli interventi realizzati in collaborazione con Teramo Ambiente (Team), le aiuole sono secche, le piante bruciate dal sole e le erbacce hanno preso il sopravvento. Alcuni giardini sono stati realizzati senza impianto di irrigazione, un errore definito da molti “incomprensibile” se non “folle”, mentre in altri – come l’area dell’Ipogeo – l’irrigazione c’è, ma non viene utilizzata o risulta inefficace. Forse è rotta?

La situazione ha riacceso le polemiche politiche e portato a un duro attacco nei confronti dell’assessora all’Ambiente Graziella Cordone. “Mesi di attesa per questo risultato: giardini completamente da rifare, spese inutili e nessuna programmazione vera”, commentano alcuni rappresentanti dei comitati civici.

A peggiorare il quadro, l’episodio avvenuto proprio oggi neil giardino in piazza Garibaldi: ignoti hanno sollevato alcune porzioni della nuova pavimentazione, realizzata in materiale riciclato e spesso rivendicata dall’assessora e dalla stessa Team come esempio virtuoso. La squadra della municipalizzata è dovuta intervenire d’urgenza per sistemare i danni.