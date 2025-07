GIRO DI VITE SU DEHORS E MERCATO: AL VIA I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE

Partono immediatamente i controlli su dehors e mercato cittadino: è questa la linea annunciata oggi in Commissione consiliare a Teramo presieduta da Luca Pilotti e all quale ha preso parte anche il comandante della Polizia Locale, Franco Zaina. L’operazione punta a verificare eventuali abusi legati all’ampliamento delle strutture esterne di bar ed esercizi commerciali, spesso realizzati approfittando della flessibilità introdotta dal decreto Covid, prorogato più volte dal governo centrale e attualmente in vigore fino a dicembre 2025 — anche se non è ancora chiaro se sarà ulteriormente esteso.

Secondo quanto emerso, molte attività avrebbero esteso l’occupazione di suolo pubblico ben oltre i limiti consentiti, arrivando in alcuni casi a raddoppiare — o addirittura triplicare — lo spazio davanti ai propri locali. Ora, grazie a nuove attrezzature in dotazione, la Polizia Locale è pronta a intervenire con rilievi precisi e verifiche puntuali.

I controlli interesseranno in particolare i dehors dei bar, gli esercizi commerciali e le postazioni del mercato del sabato, sia lungo il Corso principale che nella zona di Porta Madonna. "Si inizierà subito", ha assicurato Zaina, ribadendo l’impegno a garantire regole uguali per tutti e un corretto utilizzo degli spazi pubblici.

L’iniziativa arriva in risposta alle crescenti segnalazioni da parte di cittadini e commercianti che lamentano un uso eccessivo — e spesso non autorizzato — del suolo urbano, con conseguenti disagi per la circolazione pedonale e la fruizione degli spazi comuni.

Il Comune, intanto, resta in attesa di indicazioni definitive da parte del governo sulla proroga del decreto Covid, ma nel frattempo ha scelto di intensificare i controlli, in nome del decoro e del rispetto delle regole.

foto: dal web