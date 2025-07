BACHECHE SOTTO I PORTICI, IL COMUNE VERSO UN NUOVO REGOLAMENTO PER NUOVE ASSEGNAZIONI

È stata convocata per venerdì 1° agosto 2025, alle ore 11, presso la sala della Giunta nella sede istituzionale del Comune di Teramo (Via Carducci n. 33), la riunione della VI Commissione consiliare permanente, che si svolgerà in presenza.

All’ordine del giorno la situazione dei portici dell’ex Caffè Fumo, in particolare per quanto riguarda la gestione delle bacheche poste sotto i portici. Secondo quanto anticipato, non sarebbero più reperibili i documenti relativi agli attuali gestori, circostanza che ha sollevato non poche perplessità all’interno del Consiglio.

L’intenzione è dunque quella di valutare una modifica del regolamento vigente e procedere successivamente all’affidamento formale delle bacheche, per un periodo definito, ad associazioni, partiti politici o altri soggetti interessati.

La questione era già stata più volte sollevata dal consigliere Pasquale Tiberii, in consiglio comunale che ha chiesto chiarimenti e maggiore trasparenza nella gestione di questi spazi pubblici, utilizzati per affissioni e comunicazioni di natura politica o associativa.

La riunione sarà presieduta da Luca Pilotti, presidente della VI Commissione.