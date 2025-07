VIDEO/ LICEO DELFICO: RIAPERTURA IL 15 SETTEMBRE PER 600 STUDENTI, CONFERMATA L’ANTICIPAZIONE DI CERTASTAMPA

Ci siamo: il Liceo Classico “Delfico” riaprirà il 15 settembre, ma solo per 600 dei 1200 studenti iscritti, ovvero la metà. La notizia, anticipata da Certastampa (LEGGI QUI)nei giorni scorsi, è stata confermata oggi dal presidente della Provincia Camillo D’Angelo. La strategia scelta per consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico prevede che mentre si procederà ai lavori in una parte dell’edificio, l’altra sarà utilizzata per lo svolgimento delle lezioni. Un’organizzazione a metà, ma necessaria per non ritardare ulteriormente il ritorno in aula degli studenti. Nel frattempo, procedono spediti anche i lavori per l’installazione dei MUSP (Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio) nell’area retrostante all’Istituto Pascal, dove saranno collocate altre classi. Una soluzione ponte, in attesa della piena agibilità dell’intera sede del Delfico, che punta a garantire continuità didattica e sicurezza agli studenti e al personale scolastico.