SICUREZZA IN CITTA'/ COZZI: "LA GIUNTA D'ALBERTO ABROGA LA GIUNTA D'ALBERTO

È esilarante vedere come il Sindaco D'Alberto si schieri (o ci provi) in prima linea per garantire la sicurezza di Teramo, per ripristinare quella che secondo lui deve essere la corretta percezione della città, una città a detta sua nè violenta nè insicura; è esilarante come organizzi conferenze stampa insieme al Comandante della Polizia Locale per dare risalto a questo corpo e per mostrare una pervenza di sinergia tra istituzioni e forze dell'ordine, quando poi è il primo con la sua giunta ad approvare delibere che di fatto depotenziano la Polizia Locale. Proprio in un momento storico dove forse è necessario fare esattamente il contrario. Peccato che poi, la stessa Giunta sia costretta a fare un passo indietro e ad abrogare proprio sè stessa.

Infatti, con delibera 246 del 24 giugno 2025, la Giunta D'Alberto ha pensato bene di apportare modifiche al corpo di Polizia Locale con il terzo comma dell'articolo 55-sexies del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, scindendo i poteri di autonomia organizzativa e finanziaria del Comandante, e affidando questi ultimi a un dirigente esterno, in violazione di leggi regionali e sentenze del Consiglio di Stato. Nella delibera infatti risulta scritto che "Il Corpo di Polizia Locale non dispone di appositi capitoli di bilancio e le risorse finanziarie per il relativo funzionamento afferiscono al PEG del Dirigente incaricato delle funzioni di Vicesegretario generale."

Peccato che, a distanza di meno di un mese la stessa Giunta è stata costretta a fare un passo indietro, dopo aver ricevuto da parte di alcuni sindacati una "Diffida per violazione dell’autonomia organizzativa e gestionale del Corpo di Polizia Locale di Teramo", accusando il Comune di aver adottato una delibera in evidente contrasto con disposizioni normative e principi consolidati, che riconoscono al Comandante del Corpo di Polizia Locale una piena autonomia gestionale e finanziaria. Sarà per questo che con successiva delibera 278 del 18 luglio 2025, la stessa Giunta ha abrogato la precedente modifica, ripristinando la gestione autonoma delle risorse finanziarie e strumentali da parte del Comandante.

Siamo al limite del ridicolo quando vediamo che a distanza di 20 giorni la Giunta deve rettificare sé stessa, su una questione, tra l'altro, di particolare interesse pubblico. A chi verrebbe in mente di sminuire i poteri e le funzioni del Comandante in un periodo in cui le cronache riportano episodi di violenza quotidianamente? Quello stesso Comandante che manda immediatamente una pattuglia della polizia locale in soccorso alla vice sindaco Di Padova, a distanza di 24 ore dalla conferenza della finzione, la conferenza della «Teramo è tranquilla». Un episodio che, come hanno riportato alcuni media locali, si è verificato proprio mentre in Prefettura si discuteva della questione sicurezza.

E mentre questa amministrazione si concentra su come fare per depotenziare il Comandante, è in ritardo su tutto il resto. Oggi 31 luglio, scade il termine per la presentazione del DUP, ma la commissione non si terrà prima di domani e successivamente dovrà essere convocato il consiglio comunale per la discussione.

Questa Giunta ormai si approva e si smentisce da sola subendo il boomerang delle sue stesse contraddizioni. Quello che le va riconosciuto è una straordinaria capacità di opposizione... a sé stessa.

Mario Cozzi

consigliere comunale