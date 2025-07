ZONA INDUSTRIALE BONIFICA: CONFRONTO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IMPRESE SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE, URGENTE INTERVENIRE SULLA STRADA BONIFICA

Si è svolto un importante incontro tra l’Amministrazione Comunale di Ancarano e i rappresentanti delle aziende della zona industriale Bonifica, con l’obiettivo di affrontare le criticità infrastrutturali della Strada Bonifica, in particolare nel tratto segnato da un pericoloso avvallamento nei pressi dello stabilimento Avery Dennison.

Durante la riunione, gli imprenditori hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni della strada, giudicate non più tollerabili dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità. Le aziende temono che il degrado infrastrutturale possa nuocere all’immagine del territorio e scoraggiare nuovi investimenti, soprattutto in vista di visite da parte di stakeholder internazionali.

Solidarietà è stata espressa alla Avery Dennison, azienda penalizzata dalla presenza dell’avvallamento proprio all’ingresso del suo sito produttivo. Tale situazione, è stato sottolineato, compromette la logistica aziendale e rischia di riflettersi negativamente sulla competitività.

Le imprese presenti hanno riaffermato il proprio attaccamento ad Ancarano, ma hanno chiesto un’azione tempestiva e concreta all’ente proprietario della strada, affinché si ripristinino condizioni minime di percorribilità e sicurezza per le attività economiche.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi, il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo e il Consigliere Comunale Silvano Del Cane. I rappresentanti istituzionali hanno accolto con attenzione le istanze degli imprenditori, condividendone le preoccupazioni.

«Il nostro territorio rischia di perdere attrattività se non si interviene tempestivamente sulla rete infrastrutturale», ha dichiarato il Sindaco Panichi. «È fondamentale offrire alle imprese un contesto competitivo e sicuro. Il nostro è un territorio strategico, di confine tra Abruzzo e Marche, che necessita di una viabilità efficiente per sostenere le attività produttive. Serve una risposta immediata da parte degli enti competenti».

Sulla stessa linea il Consigliere Regionale Di Matteo: «Ci faremo portavoce presso la Provincia di Teramo affinché vengano individuate soluzioni rapide ed efficaci. La viabilità è un fattore chiave per lo sviluppo e per la tutela degli investimenti esistenti».

Durante il confronto si è discusso anche dello stato dell’iter per la realizzazione del ponte sull’Ancaranese, infrastruttura strategica per il collegamento locale, e della possibilità di trasferire la competenza della Strada Bonifica ad ANAS, al fine di garantire una gestione più stabile e risorse adeguate.

Altro tema emerso è stata la proposta di un percorso congiunto pubblico-privato che coinvolga le imprese nella definizione delle priorità di intervento. Un’opportunità che si intreccia con le potenzialità del recente gemellaggio con il Comune di Ankaran, in Slovenia: un’occasione per avviare progetti comuni e attrarre risorse anche in ambito europeo.

L’Amministrazione Comunale, insieme al Consigliere Regionale Di Matteo, ha assicurato la prosecuzione del confronto con la Provincia e gli enti sovracomunali, nella convinzione che solo attraverso una programmazione mirata si potrà offrire al territorio di Ancarano una rete viaria all’altezza delle sue potenzialità economiche e produttive.