ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA URBANA: APPROVATA LA PROPOSTA IN CONSIGLIO, ORA SERVONO AZIONI CONCRETE

Il Consiglio comunale ha approvato una proposta indirizzata al Ministero dell’Interno, tramite il Prefetto, per chiedere interventi urgenti a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. Una richiesta accolta con senso di responsabilità dal gruppo consiliare Siamo Alba, promotore da tempo di misure strutturali contro il crescente degrado che colpisce la città, in particolare nei mesi estivi.

Risse, vandalismi, affitti brevi senza controllo, consumo di alcol da parte di minorenni e mancanza di vigilanza nei locali pubblici sono solo alcune delle criticità evidenziate. “Un fenomeno ormai fuori controllo – si legge in una nota del gruppo – che i cittadini pagano ogni giorno sulla propria pelle.”

Il documento approvato in Consiglio contiene molte delle proposte avanzate da Siamo Alba fin dall’inizio del mandato amministrativo:

potenziamento della Polizia Locale con risorse e personale adeguato,

ampliamento del sistema di videosorveglianza,

controlli più rigidi sulla somministrazione di alcolici,

monitoraggio sugli affitti a minori,

interventi per restituire decoro e vivibilità agli spazi urbani.

“Sono misure non più rinviabili – sottolineano i consiglieri di opposizione – per restituire dignità e sicurezza al territorio, e riportare Alba Adriatica a un modello di convivenza civile fondato sul rispetto delle regole.”

Il gruppo Siamo Alba non risparmia critiche all’Amministrazione comunale per il ritardo con cui, a loro avviso, è stato affrontato il fenomeno della malamovida. “Abbiamo sempre denunciato l’inerzia e l’inefficacia delle ordinanze sindacali – si legge ancora – poiché sono mancati i controlli, soprattutto sulle attività commerciali legate alla movida.”

Nonostante ciò, i consiglieri si dicono pronti a collaborare. “La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni appartenenza politica. Il nostro ruolo, anche se in minoranza, è quello di avanzare proposte concrete e assumerci responsabilità nei momenti in cui la città lo chiede con forza.”

Il gruppo rivendica inoltre il riconoscimento da parte di numerosi cittadini per il lavoro svolto, e assicura che il proprio impegno non terminerà con il voto in Consiglio. “Continueremo a vigilare affinché quanto dichiarato venga attuato con efficacia e sistematicità. Siamo Alba sarà sempre presente, con voce ferma e spirito libero.”