FOTO/ INAUGURATO A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO IL NUOVO PARCO COMUNALE INTITOLATO A SANDRO PERTINI

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo ieri sera per l’inaugurazione del nuovo Parco Comunale “Sandro Pertini” a Castiglione Messer Raimondo, intitolato al Presidente partigiano, figura simbolo della Repubblica Italiana.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per tutta la comunità guidata da Vincenzo D'Ercole, che si è riunita numerosa per celebrare l’apertura di uno spazio verde pensato non solo come luogo di svago, ma come simbolo di memoria, inclusione e valori condivisi.

Tra i protagonisti della serata, i bambini delle scuole elementari, coinvolti nel progetto “Il mio paese arcobaleno”, e i Ragazzi Arcobaleno della Croce Rossa Italiana, che hanno contribuito con sensibilità e spirito di servizio. Particolarmente apprezzata anche la presenza di Don Michele, che ha portato il suo messaggio spirituale, e del Senatore Michele Fina, la cui partecipazione ha dato ulteriore rilievo all’iniziativa.

L’intitolazione a Sandro Pertini vuole ricordare il suo impegno come uomo delle istituzioni, partigiano, Presidente della Repubblica e testimone autentico di coraggio civile e integrità morale.

A chiusura della cerimonia è stata letta una delle sue citazioni più emblematiche, ancora oggi straordinariamente attuale:

“Dietro ogni articolo della Costituzione sta la resistenza, sta il sacrificio di migliaia di giovani.”

Un messaggio forte, che il nuovo parco vuole trasmettere ogni giorno a chi lo attraversa: un luogo di bellezza, ma anche di memoria e consapevolezza.