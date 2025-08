ROSETO IN GINOCCHIO PER L’ENNESIMO ACQUAZZONE: BUFERA POLITICA SULLA GIUNTA NUGNES

Ancora una volta, le strade allagate, i sottopassi chiusi e cittadini intrappolati nelle proprie abitazioni sono l’amara fotografia di una città messa in ginocchio da un temporale estivo. E, ancora una volta, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Nugnes finisce nel mirino delle opposizioni per l’assenza di interventi strutturali e una gestione che viene definita “cronica e inadeguata”.

A puntare il dito contro la Giunta sono Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia di Roseto degli Abruzzi, che con una nota congiunta denunciano l’ennesima emergenza maltempo gestita “con post fotocopia sui social” e nessuna azione concreta sul territorio. Le forze del centrodestra parlano di “decine di segnalazioni da parte di cittadini intrappolati”, auto sommerse nei garage, strade impraticabili e, in piena stagione turistica, una zona mare completamente isolata.

“Nulla è stato fatto dopo il precedente temporale di meno di un mese fa – si legge nella nota – Nessun controllo sulle pompe, nessuna manutenzione agli scarichi, nessun intervento mirato nelle zone più vulnerabili della città. E intanto i danni si ripetono puntualmente”.

Le opposizioni non risparmiano critiche nemmeno alla comunicazione istituzionale, giudicata “asettica, ripetitiva, priva di assunzione di responsabilità”. “Siamo stanchi di leggere comunicati scritti con il copia e incolla – attaccano –. I problemi sono noti da anni, ma l’amministrazione continua a reagire e mai a prevenire”. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia chiedono ora che il Sindaco e la Giunta riferiscano in maniera trasparente su quanto (non) fatto a seguito del maltempo precedente e che venga predisposto un piano urgente per affrontare alla radice le criticità del sistema fognario e dei sottopassi cittadini. “Roseto merita un’amministrazione presente, capace e lungimirante – conclude la nota – non un social media manager che aggiorna la lista delle strade chiuse”. Nel frattempo, la città conta i danni. E attende risposte.