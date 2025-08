EMERGENZA CINGHIALI IN ABRUZZO: LA PROVINCIA DI TERAMO VALUTA IL RITORNO AL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI

L’emergenza cinghiali in Abruzzo è ormai una realtà quotidiana che mette a rischio la sicurezza stradale, danneggia le colture agricole e preoccupa cittadini e amministratori. A certificare la gravità della situazione è la stessa Regione Abruzzo, che ha diramato una nota ufficiale alle Polizie Provinciali sollecitando la creazione urgente di gruppi permanenti di selecontrollori, in grado di intervenire tempestivamente.

Il carattere d’urgenza è motivato, si legge nel documento regionale, dal numero crescente di incidenti stradali causati dagli ungulati e dall’aumento significativo dei danni alle coltivazioni.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa del presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, che questa mattina ha incontrato una rappresentanza di selecontrollori per avviare un confronto diretto sulle criticità del servizio e sulle possibili soluzioni da adottare. Attualmente, il controllo e l’abbattimento dei cinghiali nel territorio provinciale sono affidati agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Vomano e Salinello.

«Si apre una finestra per verificare se esistono le condizioni affinché la Provincia torni a esercitare una delle sue funzioni storiche: il coordinamento della caccia al cinghiale», ha dichiarato D’Angelo. «Ci serve il vostro contributo per comprendere le modalità operative attuali, le difficoltà riscontrate e raccogliere proposte migliorative».

Al fianco del presidente, il comandante della Polizia Provinciale Pasquale Vittorini e l’ispettore capo provinciale Anna Rita Marcelli, da anni impegnata nella gestione del servizio di controllo degli ungulati, oggi affidato in avvalimento alla Regione.

«La Provincia – ha aggiunto Vittorini – deve valutare, con il vostro supporto, se formalizzare alla Regione una dichiarazione di disponibilità a riprendere la gestione del coordinamento».

Dopo un confronto articolato e partecipato, il presidente D’Angelo ha invitato i selecontrollori a far pervenire per iscritto osservazioni, proposte e disponibilità in vista della prossima riunione, fissata per il 25 agosto alle ore 10.