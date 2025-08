RINFORZI STRUTTURALI PER IL MUSP DEL CONVITTO DELFICO: SLITTANO I TEMPI DEI LAVORI A LA CONA?

Una variante in corso d’opera ha interessato il MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio) destinato ad accogliere la mensa del Convitto Delfico. A rendere necessario un intervento supplementare è stata una criticità rilevata nel terreno sottostante la struttura: il suolo aveva infatti iniziato a cedere, facendo registrare movimenti franosi che hanno richiesto l’adozione di misure di consolidamento. I tecnici incaricati hanno dunque predisposto una palificazione di rinforzo per garantire la piena sicurezza e stabilità del modulo. Questo intervento non previsto ha comportato inevitabilmente un allungamento dei tempi di realizzazione del progetto. Dall’Ufficio tecnico della Provincia, che ha in capo la supervisione dell’intera operazione, arriva però un messaggio rassicurante: il ritardo accumulato al momento non desta particolare preoccupazione. Le opere procedono sotto stretto monitoraggio e con l’obiettivo prioritario di consegnare una struttura pienamente sicura e funzionale. Il MUSP rappresenta un tassello fondamentale per il miglioramento dei servizi offerti dal Convitto Delfico dopo il sequestro deciso dalla Procura di Teramo nello scorso mese di ottobre e, nonostante gli imprevisti, resta alta l’attenzione sulla qualità degli interventi da parte del Presidente della Provincia Camillo D'Angelo.