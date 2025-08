RINFORZI STRUTTURALI PER IL MUSP DIETRO AL PASCAL, I TEMPI SI ALLUNGANO?

Una variante in corso d’opera ha interessato il MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio) dietro al Pascal. A rendere necessario un intervento supplementare è stata una criticità rilevata nel terreno sottostante la struttura: il suolo aveva infatti iniziato a cedere, facendo registrare movimenti franosi che hanno richiesto l’adozione di misure di consolidamento. I tecnici incaricati hanno dunque predisposto una palificazione di rinforzo per garantire la piena sicurezza e stabilità del modulo. Questo intervento non previsto ha comportato inevitabilmente un allungamento dei tempi di realizzazione del progetto. Dall’Ufficio tecnico della Provincia, che ha in capo la supervisione dell’intera operazione, arriva però un messaggio rassicurante: il ritardo accumulato al momento non desta particolare preoccupazione. Le opere procedono sotto stretto monitoraggio e con l’obiettivo prioritario di consegnare una struttura pienamente sicura e funzionale. «I micropali di sostegno, intervento ordinario che non desta alcuna preoccupazione né sarà causa di alcun ritardo, interessano il MUSP che si sta realizzando dietro l’edificio del Pascal con l’obiettivo di avere a disposizione dieci aule in più che saranno messe a disposizione delle dirigenti scolastiche. L’intervento, quindi, non riguarda il Convitto né la mensa perché questa viene realizzata nei locali del “Forti” in passato occupati dal CAI» evidenzia il presidente D'Angelo.